Ein Instagram-Video von Unternehmer und Influencer Christian Wolf , in dem er seine neugeborene Tochter ohne ausreichende Kopfstütze hält, hat eine Welle der Empörung ausgelöst.

In dem besagten Clip ist zu sehen, wie Wolf seine Tochter Hazel auf dem Arm hält, ohne ihren Kopf zu stützen – ein grundlegender Fehler im Umgang mit Neugeborenen. Die Reaktionen in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten: Viele Nutzer äußerten Besorgnis über die Sicherheit des Kindes und warfen dem Influencer Fahrlässigkeit vor.

Statement nach Kritik

Wolf reagierte prompt mit einem Statement auf Instagram, in dem er seinen Fehler eingestand: "Ich glaube, wir haben alle schon hundertmal gehört, wie wichtig es ist, bei Neugeborenen am Anfang den Kopf zu stützen [...] Auch ich habe das schon vorher gehört, aber leider hat auch mich das nicht davon abgehalten." Er betonte, dass ihm in dem Moment nicht aufgefallen sei, dass das Köpfchen seiner Tochter abgesackt sei.