In China wird das neue Jahr nicht – wie etwa in Europa Ende Dezember – gefeiert, sondern der Silvesterabend fällt meist erst Mitte Jänner. Wie Chinese New Year berichtet, handelt es sich beim chinesischen Neujahrsfest (auch Frühlingsfest genannt) um eine mehr als 4.000 Jahre alte Geschichte. Zudem ist es der längste Feiertag des Jahres.

In diesem Jahr wird das Jahr des Pferdes gefeiert, und es bekommt ein ganz besonderes Maskottchen: Nicht etwa das traditionelle Krafttier, sondern Draco Malfoy! Eine Figur aus der bekannten Kinder- und Jugendromanreihe "Harry Potter".

Wann beginnt das chinesische Neujahr 2026? In China wird wie bei uns der gregorianische Kalender für den täglichen Gebrauch genutzt. Für traditionelle chinesische Feste orientieren sich die Einwohner und Einwohnerinnen jedoch am Mondkalender zurück. Demnach beginnt das neue Jahr am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende. Der genaue Termin fällt meist zwischen dem 21. Jänner und 21. Februar. Das kann jedes Jahr um mehrere Wochen variieren. Wie China Highlights erklärt, hat der chinesische Kalender zwölf oder 13 Mondmonate pro Jahr und liegt etwa 20 bis 50 Tage hinter dem gregorianischen Kalender zurück.

Die Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr beginnen am Vorabend, in diesem Jahr also am 16. Februar. Das chinesische Neujahrsfest fällt auf Dienstag, den 17.Februar und die Feierlichkeiten enden am 3. März mit dem Laternenfest.

Das Jahr des Pferdes ... oder Draco Malfoy? Auf Social Media verbreiten sich immer mehr Videos und Beiträge, die zahlreiche Neujahrsvorbereitungen in China zeigen. Große rote Banner oder Papierkärtchen mit chinesischen Wörtern (zum Beispiel "Glück") in Haushalten und öffentlichen Plätzen sollen auf den Feiertag einstimmen. Doch ein Detail ist kaum zu übersehen: Auf einigen Dekorationen ist das Gesicht des jungen Schauspielers Tom Felton zu sehen, der als Kind die Rolle des "Harry Potter"-Charakters Draco Malfoy in den sieben Filmadaptionen der Bücherreihe verkörpert hat.

Umgedrehte Fotos von Draco Malfoy als Dekoration Offenbar wird die Rolle von Malfoy in China in diesem Jahr als Glückssymbol gesehen. Der Grund dafür ist der Name der Figur: Wie der TikToker @a_chinese_translator1001 erklärt, wird Malfoy in Mandarin in "mǎ ěr fú" übersetzt.

Das erste Zeichen bedeutet "Pferd" , während das letzte Zeichen "fú" übersetzt für "Glück" oder "Segen" steht.

und so aufgehängt. Grund dafür ist, dass "verkehrt herum" in Chinesisch auch die Bedeutung "angekommen" hat. So interpretiert man, dass das Glück des neuen Jahres bereits "angekommen" ist. Im Jahr des Pferdes sollen uns vor allem viele Höhen und Tiefen in Liebe, Beruf und Gesundheit erwarten.

Welche Jahrgänge wurden im "Pferd" geboren? Folgende Jahrgänge werden im chinesischen Sternzeichen dem Zeichen "Pferd" zugeordnet: 1942

1954

1966

1978

1990

2002

2014

2026

Wie wird das chinesische Neujahr gefeiert? Am Silvesterabend, dieses Jahr am 17.Februar, findet man meist Dekorationen wie Papierkunstwerke, Laternen, Türen mit bemalten Göttern und Göttinnen, Gemälde und Schriftstücke, die Wörter wie beispielsweise "Glück" enthalten. Zum Essen werden Lieblingsspeisen und Spezialitäten wie Frühlingsrollen, Teigtaschen, Nudeln, Fisch und Hühnchen aufgetischt. Die Feiernden tragen während der Festtage entweder traditionelle Kleidung (beispielsweise Tang-Anzug) oder kaufen sich neue Kleidungsstücke – besonders in Rot , da diese für viel Glück sorgen sollen.

, da diese für viel sorgen sollen. Finger weg von schwarzen und weißen Klamotten! Diese Farben bringen angeblich Unglück und sind negativ konnotiert.