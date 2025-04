Capital Bra in Dubai festgehalten: Mehrere Konzerte abgesagt

In einer Instagram-Story erzählte Capital Bra, dass er nicht aus Dubai ausreisen dürfe. Der Grund: Er habe vor einigen Tagen seinen Pass verloren . "Sorry Leute, sowas kann auch nur mir passieren", schreibt der Deutschrapper bei Instagram. "Er kämpft seitdem mit seinen Anwälten und den Behörden darum, die Ausreise zu ermöglichen", hieß es weiter. Laut Informationen der Bild-Zeitung wurde bereits eine Reiseerlaubnis erteilt, weshalb der 30-Jährige schon bald nach Deutschland zurückkehren darf.

Konzerte abgesagt

Im Zuge des Zwischenfalls musste der Rapper auch drei anstehende Konzerte absagen. Die Auftritte in der Schweiz, in Nürnberg und in der Disco "Meyers Tanzpalast" in Wehldorf konnten nicht stattfinden. Vor allem für Schweizer Fans bitter - bereits im Februar hatte er einen Gig in Zürich verschoben. Den Auftritt möchte der Rapper jedoch bereits am 5. Mai nachholen. Auch für Nürnberg gibt es bereits einen Ausweichtermin, nämlich den 2. Mai. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.