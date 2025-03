Rapper Capital Bra hat sich von Ehefrau getrennt

Der erfolgreiche Deutschrapper Capital Bra hat sich von seiner Ehefrau getrennt. Das gab der 30-Jährige in einer Instagram-Story bekannt. Gleichzeitig bittet er, die Privatsphäre von sich und seiner Familie zu schützen.

Hinter vorgehaltener Hand wurde schon seit längerem davon gesprochen, dass die Ehe von Capital Bra am Ende sei. Wohl auch deshalb dürfte sich der Rapper, der ansonsten sehr darauf bedacht ist, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, sich dazu entschieden haben, die Trennung selbst öffentlich zu machen. "Ich wünsche mir, dass darüber keine große Welle gemacht wird", bittet er und fügt hinzu: "Zerreißt euch bitte nicht das Maul darüber. Hört auf, so viel zu quatschen."

Eigentlich ginge es keinem etwas an, beginnt der Rapper das Kurzvideo, aber: "Es ist so. Ich habe mich von meiner Frau getrennt."

Er würde sie aber nach wie vor lieben, betont Capital Bra (der mit bürgerlichem Namen Vladyslav Balovatsky heißt): "Es ist so, das ist die Mutter meiner Kinder, egal was passiert. Ich liebe sie - dafür, dass sie mir so viele gesunde Kinder geschenkt hat."

Wie seine Noch-Ehefrau heißt, ist nicht bekannt. Angeblich haben sich die beiden bereits im Kindesalter kennengelernt. Seit 2014 waren sie ein Paar, seit 2023 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Söhne und zwei Töchter.