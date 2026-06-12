„Büroschluss X Cobenzl“: After-Work-Event mit Weitblick über Wien
Am Donnerstag, den 25. Juni 2026, verwandelt sich die Location Weitsicht Cobenzl erneut in einen der beliebtesten Treffpunkte für den Wiener Feierabend-Sommer: „Büroschluss X Cobenzl“ lädt ab 17 Uhr zum großen After-Work-Event mit Musik, Kulinarik und Networking.
Unter dem Motto „The real after work“ steht ein entspannter Abend im Zeichen des Feierns, Shakens und Netzwerkens – mit Blick über ganz Wien.
Drei Dancefloors und DJ-Sounds bis in die Nacht
Für musikalische Stimmung sorgen DJs auf drei Dancefloors, die mit sommerlichen Beats den Donnerstag hochleben lassen. Die Kombination aus Open-Air-Atmosphäre und Indoor-Bereichen macht das Event wetterunabhängig und sorgt für Festival-Feeling mitten in Wien-Döbling.
Kulinarik, Drinks und Sommerstimmung
Auch kulinarisch wird einiges geboten: Acht Bars sowie mehrere Foodtrucks bieten Streetfood-Klassiker, vegetarische Optionen, erfrischende Drinks und ausgewählte Weine. Eine jener Bars wird übrigens alkoholfrei sein. Damit positioniert sich das Event als After-Work-Treffpunkt für Genießer ebenso wie für Partygäste.
Entspannter Zugang dank Shuttle-Service
Für eine unkomplizierte An- und Abreise sorgt ein Shuttle-Service ab der Öffistation Heiligenstadt. Die Busse fahren ab 16.30 Uhr im Halbstundentakt direkt zum Cobenzl und wieder retour. Der letzte Rücktransport ist für 0.30 Uhr geplant.
Save the Date: Eintritt frei
Der Eintritt zum Event ist frei, der Start erfolgt um 17 Uhr. „Büroschluss X Cobenzl“ findet bereits zum dritten Mal statt und hat sich als fixer Bestandteil der Wiener After-Work-Szene etabliert.
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