„Büroschluss X Cobenzl“: After-Work-Event mit Weitblick über Wien

Am Donnerstag, den 25. Juni 2026, verwandelt sich die Location Weitsicht Cobenzl erneut in einen der beliebtesten Treffpunkte für den Wiener Feierabend-Sommer: „Büroschluss X Cobenzl“ lädt ab 17 Uhr zum großen After-Work-Event mit Musik, Kulinarik und Networking.

Unter dem Motto „The real after work“ steht ein entspannter Abend im Zeichen des Feierns, Shakens und Netzwerkens – mit Blick über ganz Wien.