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„Büroschluss X Cobenzl“: After-Work-Event mit Weitblick über Wien

Am 25. Juni 2026 wird der Cobenzl wieder zum After-Work-Treffpunkt: „Büroschluss X Cobenzl“ startet ab 17 Uhr in der Weitsicht Cobenzl.
12.06.2026, 08:27

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Büroschluss am Cobenzl geht in die nächste Runde: Am 25.6 ist es wieder soweit.

Am Donnerstag, den 25. Juni 2026, verwandelt sich die Location Weitsicht Cobenzl erneut in einen der beliebtesten Treffpunkte für den Wiener Feierabend-Sommer: „Büroschluss X Cobenzl“ lädt ab 17 Uhr zum großen After-Work-Event mit Musik, Kulinarik und Networking.

Unter dem Motto „The real after work“ steht ein entspannter Abend im Zeichen des Feierns, Shakens und Netzwerkens – mit Blick über ganz Wien.

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Drei Dancefloors und DJ-Sounds bis in die Nacht

Für musikalische Stimmung sorgen DJs auf drei Dancefloors, die mit sommerlichen Beats den Donnerstag hochleben lassen. Die Kombination aus Open-Air-Atmosphäre und Indoor-Bereichen macht das Event wetterunabhängig und sorgt für Festival-Feeling mitten in Wien-Döbling.

Kulinarik, Drinks und Sommerstimmung

Auch kulinarisch wird einiges geboten: Acht Bars sowie mehrere Foodtrucks bieten Streetfood-Klassiker, vegetarische Optionen, erfrischende Drinks und ausgewählte Weine. Eine jener Bars wird übrigens alkoholfrei sein. Damit positioniert sich das Event als After-Work-Treffpunkt für Genießer ebenso wie für Partygäste.

Entspannter Zugang dank Shuttle-Service

Für eine unkomplizierte An- und Abreise sorgt ein Shuttle-Service ab der Öffistation Heiligenstadt. Die Busse fahren ab 16.30 Uhr im Halbstundentakt direkt zum Cobenzl und wieder retour. Der letzte Rücktransport ist für 0.30 Uhr geplant.

Save the Date: Eintritt frei

Der Eintritt zum Event ist frei, der Start erfolgt um 17 Uhr. „Büroschluss X Cobenzl“ findet bereits zum dritten Mal statt und hat sich als fixer Bestandteil der Wiener After-Work-Szene etabliert.

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