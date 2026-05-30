Sie ist Mentaltrainerin, Content Creatorin, hostet einen eigenen Podcast mit knapp 10.000 monatlichen Hörerinnen und Hörern und kürzlich hat sie auch eine eigene Laufgruppe ins Leben gerufen. Die gebürtige Oberösterreicherin Ana-Maria Doss hat mit ihren 32 Jahren schon einiges erreicht.

Influencerin Ana-Maria Doss gründet Wiener Run-Club "We don"t rush Vienna" heißt der Laufclub, den Doss vor knapp zwei Monaten gegründet hat. Die Idee dazu sei "sehr zufällig entstanden", erzählt sie im Gespräch mit KURIER. Zuvor war sie selbst Mitglied einer Laufgruppe, verlor jedoch zunehmend die Motivation, weil sie mit der Kondition der anderen Teilnehmenden nicht mithalten konnte.

Daraufhin startete sie auf ihrem Instagram-Account, dem mehr als 38.000 Menschen folgen, einen Aufruf und suchte nach Laufanfängerinnen in Wien, die sich ihr anschließen möchten. Die Resonanz war groß und der Grundstein für "We don"t rush Vienna" gelegt.

"We don"t rush Vienna": Safe Space ohne Leistungsdruck Das Besondere an dem Club sei, "dass weder irgendetwas gemessen noch verglichen wird", so die Oberösterreicherin. Und weiter: "Ich merke, dass es in vielen Laufgruppen um Geschwindigkeit und Zeit geht und dass der Druck gerade auf Social Media sehr steigt." Im Mittelpunkt stehen daher Freude an der Bewegung, ein urteilsfreier Raum sowie der Gemeinschaftsgedanke.

"Wir laufen gemeinsam immer nur so schnell wie sozusagen "die Langsamste" in der Gruppe, weil es in erster Linie nicht rein um das Laufen, sondern auch um das Gefühl von Zugehörigkeit und den Austausch untereinander geht." von Ana-Maria Doss

Neben Anfängerinnen sind auch fortgeschrittene Läuferinnen Teil des Run-Clubs.

Ein typischer "Slow Run" sieht beispielsweise so aus: Treffpunkt um 18 Uhr bei der Karlskirche

Gemütlicher 5-Kilometer-Lauf durch die Wiener Innenstadt, den Stadtpark und entlang des Wienflusses

Nach rund 45 Minuten Rückkehr zum Ausgangspunkt

Abschließend gemeinsamer Ausklang in entspannter Atmosphäre

Das Angebot richtet sich derzeit hauptsächlich an Frauen aller Altersgruppen, um einen "Safe Space" zu schaffen, in dem Wohlfühlen an erster Stelle steht. Künftig könnte sie sich jedoch eine gemischte Laufgruppe vorstellen, "weil die Nachfrage auch bei den Männern steigt."