Will Thilly in Cranford (New Jersey) hatte beim letzten Town-Hall-Meeting (zu Deutsch: Bürgerversammlung) eine kreative Idee, um sich gegen eine vermeintliche Steuererhöhung in der Stadt auszusprechen. Seine spontane Tanzeinlage sorgte für Begeisterung auf Social Media.

Hohe Steuern und Moonwalk Wie Guardian erklärt, wollte Thilly mit seiner Breakdance-Einlage ein Statement setzen. Er zeigte coole Moves am Podium und drehte sich sogar auf seinem Rücken am Boden im Kreis – das alles geschah ohne Hintergrundmusik. Die anwesenden Mitbürger zeigten sich von dem Auftritt teilweise peinlich berührt, auf die Frage wie das Wochenende seiner Nachbar und Nachbarinnen war, bekam er keine Antwort. Thilly wollte daraufhin wissen, warum die Steuern in Cranford angestiegen seien.

"Uns wurde gesagt, dass das Referendum für einen durchschnittlichen Haushalt eine Steuererhöhung von etwa 400 Dollar mit sich bringen würde und meine stiegen um etwa 900 Dollar an. Uns wurde gesagt, dass das von den Schulen oder so käme? Aber im Schulreferendum hieß es, dass sie nur um etwa 400 Dollar für ein durchschnittlich bewertetes Haus steigen würden", erklärte Thilly beim Town-Hall-Meeting. "Also wollte ich wissen, warum sie gestiegen sind, wenn das der Fall war, und welche zusätzlichen Kosten den Schulen entstanden sind, die der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt wurden, als wir über dieses Referendum abgestimmt haben?"

Nach seiner Anfrage legte der US-Amerikaner noch einen Moonwalk hin und entfernte sich so vom Podium, um sich auf seinen Platz zurückzusetzen. Das hat Eindruck hinterlassen, denn ein Vertreter der Gemeinde bedankte sich sogar für die Tanzeinlage.

Kandidatur für Gemeinderat Will Thilly, der als Genforscher tätig ist, erklärte gegenüber CBS, dass er kurz vor seinem Auftritt, das Gefühl hatte, dass es "langweilig" wäre, nur zu sprechen und entschied sich deshalb dafür, das Tanzbein zu schwingen. "Die meisten Dinge, über die wir sprechen, werden nicht beantwortet", betonte Thilly.

Der Wissenschafter kandidiert schon zum dritten Mal als Mitglied für den Gemeinderat in Cranford und protestiert seit 11. August für Steuerbefreiungen für Pilotprojekte. Auf seiner Website zur Kandidatur erklärt Thilly zudem: "Bei unseren Gemeindeversammlungen muss es darum gehen, den Einwohnern das zu geben, was sie wollen, indem wir klare Antworten auf ihre Fragen geben, offene Diskussionen und Dialoge fördern und letztendlich gemeinsam auf Konsens und Kompromisse hinarbeiten. Ich werde diese Bemühungen leiten." Seit seinem viralen Video bekommt er laut eigenen Angaben mehr Unterstützung für sein Anliegen.