Bei seinem Aufruf in den sozialen Medien stellt er klar, worum es ihm geht: "Da haben wir als Jugend mal den Spieß umgedreht und nicht mehr uns von Boomern erklären lassen, was Jugendsprache sein soll, sondern wir als Jugendliche haben mal den Boomern erklärt, was Boomersprache ist." Und spricht damit stellvertretend für die jüngere Generation.

Penell ruft seine Community auf, ihre Vorschläge für das Boomerwort in den Kommentarspalten auf Instagram und TikTok zu unterbreiten: "Was sind so alte Worte, die zwar heute nicht mehr so wirklich benutzt werden, aber eigentlich komplett hart gehen? So was wie Kokolores oder schnabulieren", so der 24-Jährige.

Abstimmung: So wird das Boomerwort des Jahres ermittelt

Die Vorschläge mit den meisten Likes schaffen es schließlich in eine Online-Abstimmung, um das neue "Boomerwort des Jahres" zu ermitteln. Auf Instagram wurden bereits über 4.600 Kommentare gesammelt, auf TikTok sind es mehr als 6.000. Diese Vorschläge haben bisher mitunter die meisten Likes erhalten.