Bianca Heinicke nun doch wieder Bibi? Blogpost-Zusammenfassung

Ist Bianca Heinicke jetzt wieder die alte Bibi? Ganz so einfach ist es nicht, wie die 31-Jährige in ihrem aktuellen Blogpost erklärt.

Doch nun die überraschende Wende: Am 13. Dezember teilte die Unternehmerin einen Blogbeitrag mit dem Titel "Bibi is back!" Das sorgte durchaus für Fragezeichen bei einigen ihrer über acht Millionen Fans. "Selbst die Verwirrung ist verwirrt" , kommentierte eine Userin und fand in Form von über 21.000 Likes Zustimmung.

Zwar lässt sie ihren Spitznamen wieder aufleben, die einstige "Bibi" wird es aber in der Form dennoch nicht geben. Auf Instagram schreibt die Content Creatorin: "Yes! Du hast richtig gelesen & nein - es handelt sich nicht um einen Prank. Jetzt ist Bibi zurück – nicht als jemand Neues, sondern als eine reflektierte und bewusste Version von mir selbst. Ab jetzt geben sich Bibi und Bianca die Hand und laufen gemeinsam ihren Weg." Dazu teilt sie ein Foto, das sowohl ihre alte Identität als blonde "Bibi" mit der Identität der rothaarigen Bianca vereint.

Bruch mit Vergangenheit war zu radikal

In letzter Zeit habe sie eine wichtige Erkenntnis dazugewonnen: Veränderung muss nicht zwingend ein radikaler Bruch mit der Vergangenheit bedeuten. Den Entschluss, sich von ihrem Spitznamen zu trennen, fasste sie, da sie sich von all der Negativität abkapseln wollte, mit der ihr Alter Ego durch Social Media und die Medien konnotiert war. "Ich war an einem Punkt, wo ich merkte, was für ein unfassbar böses und negatives Bild ich über mich selbst aus der Vergangenheit auf mich geworfen hatte", so die 31-Jährige in ihrem Blogpost.