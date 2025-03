Eine 58-jährige Deutsche führte jahrelang zahlreiche Hotels an der Nase herum. Mit einer nicht gerade ausgefallenen Ausrede gelang es ihr, gratis Aufenthalte zu ergaunern.

Die Frau aus Düsseldorf checkte immer wieder in Hotels ein, täuschte Zahlungsfähigkeit vor, indem sie zunächst vorgab, ihre Kreditkarte verlegt zu haben und verschwand anschließend ohne zu zahlen. Es wird vermutet, dass sie dabei nicht ihren echten Namen angab und deshalb über Jahre hinweg unentdeckt blieb. Die Gutmütigkeit der Hotelangestellten dürfte ihr zudem in die Hände gespielt haben.

So flog die Deutsche auf

Vergangene Woche schlugen Mitarbeiter eines Hotels im Stadtteil Paulsstadt in Mecklenburg-Vorpommern Alarm. Die Frau hatte sich dort für mehrere Tage eingemietet, wirkte jedoch beim Check-in verdächtig. Sie behauptete, ihre Kreditkarte befinde sich im Zimmer, was die Angestellten misstrauisch machte. Sie riefen die Polizei und der Verdacht bestätigte sich schnell: Die Frau hatte nie vor, ihre Rechnung in Höhe von rund 500 Euro zu bezahlen. Die Beamten konnten sie noch im Hotel festnehmen.