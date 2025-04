Rekord: Der beste Club der Welt befindet sich erneut auf Ibiza

1. Hï Ibiza, Spanien (-)

2. Greenvalley, Camboriú, Brasilien (-)

3. Ushuaïa Ibiza, Spanien (+1)

4. The Warehouse Project, Manchester, UK (+2)

5. Echostage, Washington, USA (-2)

6. Savaya, Bali, Indonesien (+3)

7. Bootshaus, Köln, Deutschland (-2)

8. Laroc Club, Valinhos, Brasilien (+2)

9. Illuzion, Phuket, Thailand (+2)

10. Noa Beach Club, Zrce, Kroatien (+2)

11. Amnesia, Ibiza, Spanien (-3)

12. fabric, London, UK (-5)

13. Pacha, Ibiza, Spanien (+7)

14. Fabrik, Madrid, Spanien (+3)

15. DC-10, Ibiza, Spanien (+11)

16. Berghain, Berlin, Deutschland (-3)

17. Avant Gardner & The Brooklyn Mirage, New York City, USA (+5)

18. Studio 338, London, UK (+1)

19. Play House, Chengdu, China (-3)

20. Cavo Paradiso, Mykonos, Griechenland (+1)

21. Papaya, Zrce, Kroatien (-6)

22. Ministry of Sound, London, UK (-4)

23. Culture Club Revelin, Dubrovnik, Kroatien (+2)

24. Club Space, Miami, USA (+6)

25. ShiShi Bali, Indonesien (+4)

26. Surreal Park, Balneário Camboriú, Brasilien (-3)

27. The Concourse Project, Austin, USA (+1)

28. WAVE Club, Taipei, Taiwan (+4)

29. Academy LA, Los Angeles, USA (-5)

30. Zouk Singapore, Singapur (-16)

31. WARP SHINJUKU, Tokyo, Japan (+6)

32. Lost Beach Club, Montañita, Ecuador (-1)

33. Warung Beach Club, Itajaí, Brasilien (+2)

34. The Penthouse, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (+2)

35. Space Riccione, Italien (Neueinstieg) [Höchster Neueinsteig]

36. Exchange LA, Los Angeles, USA (-9)

37. Phi Beach, Baja Sardinia, Italien (+24)

38. Amnesia Cap d‘Agde, Cap d‘Agde, Frankreich (+17)

39. Marquee Singapore, Singapur (+34) [Höchster Aufsteiger]

40. Boomerang, Hongkong, Hongkong (+3)

41. DupleX, Prag, Tschechien (-2)

42. Motion, Bristol, UK (-9)

43. Space Plus, Bangkok, Thailand (+4)

44. LOD, Kathmandu, Nepal (+6)

45. Café Del Mar, Phuket, Thailand (+25)

46. Avalon Hollywood, Los Angeles, USA (-5)

47. MAD Club, Lausanne, Schweiz (+4)

48. OMNIA Nightclub, Las Vegas, USA (-10)

49. Crobar, Buenos Aires, Argentinien (-4)

50. SEL OCTAGON, Tokyo, Japan (-10)

51. Nitsa, Barcelona, Spanien (-7)

52. SILO Dallas, Dallas, USA (Neueinstieg)

53. D-EDGE, São Paulo, Brasilien (-2)

54. Marquee Nightclub & Dayclub, Las Vegas, USA (-5)

55. Warehouse, Nantes, Frankreich (+7)

56. Quake Arena, Hyderabad, Indien (Neueinstieg)

57. Soundcheck, Washington, USA (-4)

58. Hakkasan Nightclub, Las Vegas, USA (-2)

59. Zouk Nightclub, Las Vegas, USA (-13)

60. World House Pattaya, Pattaya, Thailand (Neueinstieg)

61. Pitt Club, Kuala Lumpur, Malaysia (+5)

62. Grand Factory, Beirut, Libanon (-5)

63. FarOut Beach Club, Ios, Griechenland (-3)

64. Room26, Rom, Italien (Neueinstieg)

65. FOMO, Baku, Aserbaidschan (+10)

66. Ai-X, Taipei, Taiwan (-22)

67. A PLUS HANOI, Vietnam (Neueinstieg)

68. KOKO, London, UK (+19)

69. Drumsheds, London, UK (-2)

70. Aquarius, Zrce, Kroatien (-22)

71. Opium, Barcelona, Spanien (-17)

72. Time Nightclub, Costa Mesa, USA (-1)

73. POCPOC GARDEN, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam (+8)

74. Bonbonniere, Mykonos, Griechenland (Neueinstieg)

75. LIV Nightclub, Miami, USA (Wiedereinstieg)

76. The Club Khaosan, Bangkok, Thailand (Neueinstieg)

77. Sound, Los Angeles, USA (+3)

78. WOMB, Tokyo, Japan (-6)

79. After Caposile, Venedig, Italien (+3)

80. RADi, Istanbul, Türkei (Neueinstieg)

81. Beachclub, Montreal, Kanada (-2)

82. Radius, Chicago, USA (Neueinstieg)

83. Chinois, Ibiza, Spanien (Neueinstieg)

84. Midnight Club, Tiflis, Georgien (Neueinstieg)

85. NOXX, Hanoi, Vietnam (+6)

86. Soho Garden, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (Neueinstieg)

87. ZEROTOKYO, Tokio, Japan (-24)

88. Eden, Ibiza, Spanien (-19)

89. Rex Club, Paris, Frankreich (-21)

90. Republic Club Pattaya, Pattaya, Thailand (Neueinstieg)

91. La Feria, Santiago, Chile (+9)

92. Space Club, Shenzhen, China (Neueinstieg)

93. NOVA SD, San Diego, USA (-7)

94. Chinese Laundry, Sydney, Australien (Wiedereinstieg)

95. Vega Discoteque, Maracaibo, Venezuela (Neueinstieg)

96. Tipsy Unicorn, Singapur (Neueinstieg)

97. Tenax, Florenz, Italien (Wiedereinstieg)

98. Index, Dublin, Irland (-8)

99. MUZE, Nairobi, Kenia (-16)

100. Il Muretto, Jesolo, Italien (Wiedereinstieg)