In der Adventzeit verwandeln sich viele Küchen in Österreich wieder in festliche Backstuben. Schon nach wenigen Minuten verbreiten Weihnachtskekse ihren unvergleichlichen feinen Duft nach Mandeln, Zimt und Vanille. Eine aktuelle Google-Auswertung zeigt nun, welche Keksrezepte heuer besonders häufig gesucht wurden.

Vanillekipferl nicht unter den Top 5 Wer an klassische österreichische Weihnachtskekse denkt, hat vermutlich zuerst Vanillekipferl im Kopf, doch diese haben es überraschenderweise gerade mal auf den zehnten Platz geschafft.

Rumkugeln auf Platz 1 Offenbar werden vermehrt unkomplizierte Rezepte gesucht, denn die Kekse auf den ersten beiden Plätzen müssen nämlich nicht einmal gebacken werden. Tatsächlich wurde am häufigsten nach einem Rezept für Rumkugeln gesucht, dicht gefolgt von Cornflakes-Keksen, der selbstgemachten Version der Süßspeise Choco Crossies.

Einfaches Rezept für Cornflakes-Kekse mit 2 Zutaten Zutaten: 150 Gramm ungesüßte Cornflakes

200 Gramm Schokolade (Zartbitter, Vollmilch oder weiße Schokolade) Zubereitung: Die Schokolade langsam im Wasserbad schmelzen und anschließend über die Cornflakes in eine Schüssel gießen. Gut vermischen, sodass alle Cornflakes gleichmäßig bedeckt sind. Anschließend kleine Häufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen und abkühlen lassen.