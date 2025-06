Am Pfingstsonntag ereignete sich am Aileswasensee in Neckartailfingen im Kreis Esslingen (Baden-Württemberg) ein tragisches Unglück. Ein Schwimmer war untergegangen, woraufhin Rettungskräfte sofort zur Stelle waren. Trotz intensiver Suche konnte der Mann bislang nicht gefunden werden. Auch der Einsatz eines Hubschraubers sowie eines Sonargerätes blieb bisher ohne Erfolg.