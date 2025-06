Aus 15 Metern Höhe: Frau (28) stürzt vom Infinity-Pool in den Tod

Als DJane und Musikproduzentin hat sich die in Phuket lebende Artistin in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Am 31. Mai fand ihr Leben laut The Phuket News jedoch ein jähes Ende. Die Tragödie ereignete sich in den frühen Morgenstunden (gegen 3:30 Uhr) auf dem Dach einer Villa in Chalong, wo sich auch der Swimmingpool befand. Zusammen mit ihren Freunden wollte die junge Frau in dem Domizil ein paar unbeschwerte Tage verbringen.