Auf einer Party verriet Schweiger, dass sie tatsächlich einen Termin mit der Produktion von RTL hatte. Allerdings hätte der Sender "am Ende" eine Strafregisterbescheinigung von Schweiger gewollt. Dieses wollte die Schauspielerin offenbar nicht beantragen. Mit möglichen Vergehen oder Straftaten hat dies angeblich nichts zu tun. Schweiger versicherte laut Bild: "Ich habe mich dann gefragt: wieso? Das meiste steht ja eh leider in der Presse. Mein Führungszeugnis ist clean. Ich werde keinen Mann entführen, nur vielleicht verführen!"

"Frau soll kochen und Sport machen"

Schweiger verriet auf der Party auch, womit man sie als Mann beeindrucken kann. Notwendig seien demnach Humor, das Herz am rechten Fleck, Manieren, Interesse an Sport und Kochen. Wer bei Schweiger landen will, sollte allerdings auch auf sein Schuhwerk achten. Bei einem Event in der Styling Lounge von Deichmann erzählte die 28-Jährige letztes Jahr: "Ich mache das wirklich jedes Mal. Ich weiß nicht wieso, aber bei mir wird auf jeden Fall immer auf die Schuhe geschaut."