AnNa R.: Das waren ihre letzten Worte auf Social Media

AnNa R. wollte 2025 auch in Wien auftreten

AnNa R. plante, im Oktober 2025 auf die "Mut zur Liebe"-Tournee zu gehen. Auftakt sollte dabei in der deutschen Stadt Halle in Sachsen-Anhalt sein. Auch ein Konzert in Wien war geplant. Am 13. November 2025 sollte die Sängerin in der Szene Wien auftreten. Der Veranstalter Barracuda Music sagte das Konzert mit folgenden Worten ab: "Uns erreichte die traurige Nachricht, dass AnNa R unerwartet verstorben ist. Daher wird ihr Konzert in Wien nicht stattfinden." Ticketkäufer sollten sich an die Vorverkaufsstelle wenden.