Alligator klingelt an Haustüre: Video zeigt unglaubliche Aufnahme

Alligator klingelt an der Haustüre

Mit den Worten "Had a few visitors this morning" (auf Deutsch: "Heute Morgen hatten wir ein paar Besucher") teilte ein Reddit-User die Aufnahmen der Überwachungskamera, die im Eingangsbereich seines Hauses montiert ist. Binnen kürzester Zeit ging das spektakuläre Video in den sozialen Netzwerken viral.