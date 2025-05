Der Reality-TV-Teilnehmer Alexander Runow (29) suchte bereits in diversen Dating-Formaten nach der großen Liebe. 2023 kämpfte er um das Herz von "Bachelorette" Jennifer Saro (28), zuletzt nahm er an der TV-Show "Are You The One – Reality Stars in Love" teil. Nun scheint er abseits der Kameras sein Glück gefunden zu haben, denn er ist erstmals Vater geworden.