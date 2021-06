Straßennamen: "Sie sind nicht genug gewürdigt"

Gläserne Decke, Gehaltsschere und wenig Frauen in Führungspositionen – bis zur Gleichberechtigung ist es auch in Österreich noch ein weiter Weg. Ein ähnliches Bild zeig sich bei den Staßennamen.

Die Wiener Grünen nahmen den bevorstehenden Weltfrauentag (8. März) zum Anlass, um zu thematisieren, dass 200 von 4000 personenbezogenen Namen weiblich sind. Der Überhang an Männernamen auf den Straßen sei geschichtlich bedingt, heißt es aus dem Büro von Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny ( SPÖ). Tatsächlich wird derzeit aber versucht, dieses Ungleichgewicht zu verändern.

Konkretes Beispiel sei die Seestadt Aspern. Personenbezogene Straßen in diesem Grätzel werden ausschließlich Frauennamen tragen. So wird im 22. Bezirk künftig Kaffeehausbesitzerin Josefine Hawelka oder Sängerin Maria Trapp gedacht.

In Linz gibt es laut Magistrat keine „Quotenfestlegungen“ bei Neubenennungen. In den vergangenen Jahren sei jedoch Wert auf entsprechende Berücksichtigung des weiblichen Geschlechts gelegt worden, heißt es. So wurden seit 1989 in Linz mehr als 30 Straßen nach Frauen benannt.

In Salzburg sind 34 von 1143 Straßen weiblich benannt, 529 männlich. Laut einem Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2013 sollen Frauen bei der Benennung künftig bevorzugt werden.

Innsbruck gibt Frauen bei Straßenbenennungen seit über zehn Jahren den Vortritt. Trotzdem sind nur 22 von 633 Straßennamen weiblichen Persönlichkeiten gewidmet.