Gewidmet den Heldinnen: Ausstellung 100 Jahre Frauenwahlrecht

Die Präsidentschaftskanzlei war am Freitag fest in weiblicher Hand: Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer baten anlässlich des Internationalen Frauentags Vertreterinnen aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Privatwirtschaft zur Vorführung einer Dokumentation über Frauenhäuser. Das Staatsoberhaupt outete sich vor seinen Gästen als "männlicher Feminist".

Unter dem Titel "Gleiche Rechte - 100 Jahre Wahlrecht für Frauen" widmet das Parlament nun diesen Pionierinnen eine weitere Ausstellung am Heldenplatz, die heute am Internationalen Frauentag offiziell eröffnet wurde. Die ersten weiblichen Parlamentarierinnen, deren Porträts nun in einer Art "Wandzeitung" präsentiert werden, haben bewiesen, dass es sich lohnt, für die Sache der Gleichberechtigung zu kämpfen, betonte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.

Noch viel zu tun

Alle Frauen hier bildeten ab, was die Gesellschaft an weiblichem Potenzial zu bieten hat - "und was Österreich auf allen Ebenen versäumt, wenn Frauen nicht oder nicht ausreichend vertreten sind", betonte Schmidauer in ihrer Ansprache, der unter anderem die Nationalratspräsidentinnen Doris Bures ( SPÖ) und Anneliese Kitzmüller ( FPÖ) und Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker lauschten. "Das Erreichte soll uns Ansporn und Motivation sein", denn es gebe noch immer viel zu tun, damit Gleichstellung auf allen Ebenen durchgesetzt sei, meinte Schmidauer.

Heldinnen gewidmet

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen eine Rede von Sibylle Hamann und die Vorführung von "Home Sweet Home", einer Dokumentation über von Gewalt betroffene Frauen, die im Frauenhaus ein neues Leben begonnen haben - gewidmet "jenen Heldinnen, die Gewalt erfahren und es geschafft haben, diesem Teufelskreis zu entkommen", erklärte Schmidauer.