Smutna & Stadlober: Rang neun im Teamsprint

Die Österreicherinnen Katerina Smutna und Teresa Stadlober sind am Mittwoch in Krasnaja Poljana im Olympia-Finale des Langlauf-Teamsprints in der klassischen Technik auf Platz neun (+45,11 Sekunden) gelaufen.

Den Olympiasieg holten sich die Norwegerinnen Marit Björgen/Ingvild Oestberg in einer Gesamtzeit 16:04:05 Minuten vor den Teams aus Finnland ( Aino-Kaisa Saarinen/Kerttu Niskane/+9,09) und Schweden ( Ida Ingemarsdotter/ Stina Nilsson/+19,77).