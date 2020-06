Keine Spitzenplätze für Dürr und Smutna

Der österreichische Langlauf-Hoffnungsträger Johannes Dürr und Katerina Smutna haben bei der Olympiageneralprobe in Toblach, Südtirol, am Samstag keine Spitzenplätze geschafft. Skatingspezialist Dürr belegte in seiner Wahlheimat über 15 km in der klassischen Technik Rang 21. Katerina Smutna kam in ihrer Lieblingstechnik über 10 km auf Platz 24.



Die Siege in den jeweils vorletzten Weltcupbewerben vor den Winterspielen in Sotschi gingen an den Russen Alexander Legkow und die Norwegerin Marit Björgen. Am Sonntag stehen in Toblach noch die Skating-Sprints auf dem Programm. Distanzläufer Dürr wird dabei nicht an den Start gehen.



Im Klassikbewerb zeigte sich Dürr in seinem ersten Rennen seit dem dritten Platz bei der Tour de Ski in recht guter Verfassung, obwohl er zu Wochenbeginn noch von einem Magen-Darm-Infekt geplagt worden war. Im Ziel fehlten dem Niederösterreicher 1:25,4 Minuten auf Legkow, der sich knapp vor dem Schweizer Dario Cologna und deutlich vor dem Schweden Marcus Hellner durchsetzte.



Cologna feierte damit eine erfolgreiche Rückkehr in den Weltcup, er musste sich Legkow bei seinem Saisondebüt nach langer Verletzungspause wegen mehrerer Bänderrisse im Knöchel nur um 2,9 Sekunden geschlagen geben.