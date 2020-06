Die Spurensuche der Loipenkaiser

In dieser Jubelstimmung kann er sich sogar erlauben, die Norweger starkzureden. "Wir übernehmen nicht die Rolle Norwegens, aber wir haben bisher unglaubliche Olympische Spiele gehabt, und es gibt noch ein paar Rennen." Die nächsten sind am Mittwoch die Teamsprints und am Wochenende die Marathons über 30 bzw. 50 km Skating.

Der norwegische Boulevard gibt sich jedenfalls trotzig: "Merkt euch das, Schweden: Wir sind immer noch der große Bruder!", stellte Verdens Gang die Hackordnung in der skandinavischen Langläufer-Welt wieder her – zumindest rhetorisch.

Für die Norweger ist indes auch im Biathlon längst nicht alles eitel Wonne. Bis auf den Sprintsieg von Ole Einar Bjørndalen und Verfolgungssilber von Tora Berger gab es bisher noch nichts zu feiern. Allerdings kämpfen Emil Hegle Svendsen und Co. nicht nur mit dem Material, sondern auch mit Formproblemen. Ein Höhentrainingslager im Vorfeld dürfte sich negativ ausgewirkt haben.