Nach Super-G-Ärger blickt ÖSV-Cheftrainer nach vorne

Nach dem goldenen Auftakt in der Abfahrt sind Österreichs Ski-Herren nach der Super-Kombination auch im Super-G leer ausgegangen. "Sehr ärgerlich, wir hätten zwei Leute auf dem Podest haben müssen", meinte ÖSV-Cheftrainer Mathias Berthold. "Leider sind Fehler passiert, die eigentlich nicht vorkommen sollten", sagte der Vorarlberger nach dem bitteren "Nuller" zum Abschluss der ersten Olympia-Woche.

Otmar Striedinger (5.) und Max Franz (6.) rasten um zwei bzw. sieben Hundertstel an einer Medaille vorbei, Abfahrts-Champions Matthias Mayer sprang nach bester erster Zwischenzeit nach einem Besichtigungsfehler an einem Tor vorbei und schied aus. "Der Super-G, das war gar nix", ärgerte sich Berthold nach der unglücklichen Vorstellung seiner Mannen. Georg Streitberger, der vVierte des Quartetts, verspielte ebenfalls an der "Mayer-Kante" alle Chancen und wurde nur 21