Die NHL-Linie soll es richten

Im dritten Vorrundenspiel gegen Norwegen am Sonntag (9 Uhr MEZ, ORF eins) setzt Österreichs Teamchef Manny Viveiros alles auf eine Karte und formiert einen NHL-Angriff: Thomas Vanek stürmt mit Center Michael Raffl und Michael Grabner. Vanek kam gegen Finnland (4:8) und Kanada (0:6) gar nicht zur Geltung. Als guter Nebeneffekt entsteht daraus die zweite Linie mit Oliver Setzinger, Thomas Koch und Brian Lebler. Die drei waren in den beiden Vorbereitungsspielen gegen Dänemark und Slowenien mit sechs Treffern Österreichs beste Formation.

Manny Viveiros ist zuversichtlich: "Gegen Kanada hat mir gut gefallen, dass wir nicht passiv waren. Wir hatten einige gute Torchancen gegen die beste Mannschaft der Welt." Dennoch sieht der Teamchef Österreich auch im dritten Spiel in der Rolle des Außenseiters. "Die Norweger spielen seit Jahren in der A-Gruppe bei der WM, sie sind groß und beweglich. Von der Papierform her sind sie über uns zu stellen. Wir sind in jedem Spiel hier Underdog."

Norwegen lag bis Mitte des vergangenen Jahrzehnts in der Weltrangliste hinter Österreich, hat seither aber eine starke Entwicklung hinter sich. Während Österreich seit fast zehn Jahren zwischen A- und B-WM pendelt, hat sich Norwegen seit 2006 unter den besten 16 Mannschaften etabliert und drei Mal (2008, 2011, 2012) sogar das Viertelfinale erreicht. Stürmer Mats Zuccarello von den Rangers ist der einzige NHL-Spieler im Kader, dafür spielen acht in Schweden und drei in Russland.