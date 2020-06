„Vor Publikum sang ich für sie“

Ich, ein Mann in den besten Jahren mit einer 25 jährigen Tochter, bin seit bald 25 Jahren verheiratet. Schon immer war ich ein bisschen ängstlich und darauf bedacht, alles richtig zu machen, um alle zufrieden zu stellen. Doch die Liebe half mir, meinen Mut zu finden und Stärke zu beweisen.

Eines Tages begann ich nach etwas zu suchen, dass meiner Liebsten beweisen sollte, dass unsere Liebe noch immer etwas ganz Besonderes ist und bleiben wird. So kam ich auf die Idee, vor einem Millionenpublikum zu singen – für sie. Ich meldete mich bei Stefan Mross‘ Show „Immer wieder Sonntags“ an und wurde ausgewählt, in Rust in Deutschland auf die Bühne zu gehen. Ich, der sonst Ohnmachtsanfälle vor eine Fernsehkamera bekommt, war bei meinem Auftritt total ruhig und gelassen. Das Video gibt es sogar auf „ YouTube“ zu sehen.

Um diesen Liebesbeweis noch zu toppen, trug ich bei der „ Barbara Karlich Show“ ein selbst gedichtetes Lied von Frank Sinatra vor. Was die Liebe alles möglich macht!

Heute weiß ich, mir kann keiner was. Ich habe vor nichts mehr Angst. Und das Lied, das ich später bei der Erfolgsgruppe „Texter“ im Tonstudio aufgenommen habe, ist sogar jetzt unser ganz eigenes Familienlied. Und sowas hat ja wirklich nicht jeder.