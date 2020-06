Stück für Stück zu neuem Lebensglück

„Es macht Spaß Menschen das Leben zu versüßen“, sagt Michael Kornherr und reicht Schokolade mit 70 Prozent Kakaoanteil. Angenehm süß, aber auch leicht bitter – wie das richtige Leben. Kennt man die Geschichte von Michael Kornherr, bietet sich diese Assoziation erst recht an. Dass er erfolgreich zwei Altwiener Zuckerlgeschäfte (www.suesseseck.at) mit Süßwaren aus aller Welt führt, darunter Spezialschokoladen und viele Sorten Lakritze, ist einer Lebenskrise geschuldet.

Als Exportkaufmann in der Bau- und Verpackungsbranche warviele Jahre imIran,Irak,, den GUS-Staaten unterwegs. Immer engagiert, erfolgsorientiert und im Anzug. Ein typischer Geschäftsmann – bis er wegrationalisiert wurde.