„Aus Zitronen Orangensaft machen…“

Ich erinnere mich nur ungern an das Jahr 2002, als ich drei Monate komplett gelähmt im Wilhelminenspital lag, gefolgt von einem Monat der Rehabilitation am Rosenhügel. Damals wurde ich mittels Nasensonde ernährt, war unfähig, zu greifen und selbst das Liegen bereitete mir schlimme Schmerzen. An guten Tagen konnte ich kurzzeitig mit fremder Hilfe aufstehen und ein paar Schritte mit dem Rollator gehen. Der Grund hierfür: Multiple Sklerose.

Mit den Worten „na laß ma den dahindümpeln“ wurde ich vorzeitig in Pension geschickt. Doch nie verlor ich meinen Mut - wider allen Erwartungen schaffte ich es wieder zurück ins Leben. Doch der Weg war ein steiniger: ich musste jede kleinste Bewegung neu erlernen, genauso wie zu reden und selbständig zu essen.

12 Jahre sind seitdem vergangen. Heute bin ich Vater zweier Kinder im Alter von 7 und 9 Jahren, und auch wenn ich viele Freunde verloren habe und die Gesellschaft auf meine Krankheit abwertend reagiert, hat mich mein Mut zu leben nie verlassen. Meine Krankheit sieht man mir nicht mehr an, denn ich hatte großes Glück: seit 2005 brauche ich keine Medikamente mehr. Seitdem hatte ich auch keinen Krankheitsschub mehr.

Mein Motto lautet: „When life gives you lemons, make orange juice and leave the world wondering how the hell you did it…“.