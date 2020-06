Abtauchen in eine Welt voller Möglichkeiten

Das Leben hat entschieden, dass Viktoria Papez mit einer Querschnittlähmung auf die Welt kam. Auch, dass sie schon früh beide Elternteile verlor. Sie hat entschieden, sich dem Leben zu stellen. „Um am Leben teilhaben zu können, muss man sich trauen, eigene Wege zu gehen“, so Papez. Ein solcher Weg war für sie der Sport. 2008 entschloss sich die 34-Jährige dazu, einfach abzutauchen. „Ich wollte raus aus dieser Schublade, dass behinderte Menschen nichts erreichen“, erklärt sie. Kein leichtes Unterfangen, denn für Menschen mit einer Körperbehinderung gab es in Graz die beste Schule. So pendelte sie zwischen den Städten und kämpfte vor dem ersten Tauchgang mit einer großen Hürde.

Zu sehr erinnerte das Atemgerät an die Narkosemasken bei den vielen Operationen, die sie als Kind über sich ergehen lassen musste. „Ich war traumatisiert, Schritt für Schritt hab ich mich im Trockentraining an das Gerät gewöhnt“, so Papez . Kaum unter Wasser, der nächste Schock. „Im trüben See keine Sicht zu haben und sich nicht verständigen zu können, ist für mich als Rollstuhlfahrer, der immer auf Hilfe angewiesen ist, eine Situation, die mich in Panik versetzte“, erinnert sie sich zurück. Regelmäßig begann sie, wild mit den Händen zu rudern, musste immer wieder auftauchen und lernen, sich in diesen Situationen selbst zu beruhigen.