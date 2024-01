Wirtschaftsprestige, soziales Engagement und Bildungsförderung

Verantwortung tragen

Neben der Geldspende wurde Michael Miskarik auch zum glücklichen Gewinner eines E-Bikes, das er wiederum für einen karitativen Zweck spendet: „Wir stellen das E-Bike als Tombola-Preis für den Ball des Sports zur Verfügung. Damit unterstützen wir unter anderem Para-Sportlerinnen und -Sportler, die uns mit ihrer Zuversicht, ihrem Glauben an sich selbst und mit ihrem vorbildhaften Engagement immer wieder mit erlebenswerten Momenten verzaubern.“

HDI LEBEN nimmt ihre gesellschaftliche Verantwortung in vielen Bereichen wahr. Als langjähriger Partner des Vereins „ChronischKrank Österreich“ unterstützt das Unternehmen auch chronisch kranke und beeinträchtigte Menschen sowie deren Angehörige in verschiedenen Lebensbereichen. Die Versicherung übernimmt zudem mit einem aktiven Vorsorge-Diskurs soziale Verantwortung für zukünftige Generationen. Miskarik erklärt: „Bei HDI LEBEN steht der Mensch im Mittelpunkt. Unsere Unternehmenskultur basiert auf gelebter Wertschätzung und gegenseitigem Respekt, damit der Alltag für uns alle lebenswert ist und es auch bleibt. Unser Unternehmen übernimmt auch in Zukunft gerne gesellschaftspolitische Verantwortung und möchte damit zu einem lebenswerten Leben der Menschen in unserem Land beitragen.“