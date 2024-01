Wenn Kinderaugen leuchten

Kinder im Fokus

Die Stars waren aber natürlich die Kinder, denn den Tag der offenen Tür nutzen traditionell viele, um einmal „Lernhausluft“ zu schnuppern. Die kleineren Kinder kamen bereits gleich nach der Schule und wurden mit Brötchen und Kuchen versorgt, bevor die Lernstationen und der Spieltisch gestürmt wurden – Rotkreuz-Wortsuch-Rätsel warteten ebenso auf die lernhungrigen Kids wie Mandalas zum Ausmalen und einige Lernspiele. Die ehrenamtlichen Rotkreuz-Mitarbeiterinnen betreuten die Kinder mit großem Engagement an den Stationen. Und die bald darauf eintreffenden Eltern konnten in einem Fotoalbum stöbern und die Lernhausberichte durchsehen, um einen Einblick in die Arbeit des Lernhaus-Teams und der Kinder zu bekommen. „Der Tag ist wirklich wunderbar gelaufen. Bis zum Schluss war unser Lernhaus gut besucht. Die Kinderaugen strahlten, man spürte, dass sie alle gerne ins Lernhaus kommen“, erzählt Lernhausleiterin Ulrike Linsbogen, Rotes Kreuz. „Nur wenn sich Kinder wohlfühlen und Vertrauen haben, können sie sich für Neues öffnen und so ihren Wissenshorizont erweitern. Dadurch werden viele Türen in Hinblick auf weiterführende Ausbildungen und die Berufslaufbahn geöffnet. Genau das ist unser Ziel: Jungen Menschen den Start in die Zukunft zu erleichtern.“

Das Konzept Lernhaus

Jungen Menschen beim Start ins Leben helfen zu können, ist etwas ganz Besonderes, denn hier entscheiden sich vielfach die Möglichkeiten, die diesen Kindern künftig offenstehen – und damit deren Zukunft. Das Ziel der Lernhäuser in Niederösterreich ist es, Interesse an Bildung zu wecken, Kinder zum Lernen hinzuführen und ihnen so den Einstieg ins bzw. Anschluss an das Bildungssystem zu ermöglichen. Und dieses Konzept geht voll auf. Lernen macht Freude, das ist das Motto – und das bereits seit mehr als zehn Jahren. Denn eines ist klar: Bildung darf keine Glückssache sein. Im Lernhaus erhalten Kinder, die pädagogische Unterstützung benötigen, sich aber keine Nachhilfe leisten können, kostenlose Lernunterstützung durch das Rote Kreuz. Hauptzielgruppe des Lernhauses sind sowohl Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen als auch mit schulischen Leistungsschwächen. Unterstützt werden sie mit individueller Hilfestellung, etwa beim Erledigen der Hausaufgaben, sowie gezielten Vorbereitungen auf Schularbeiten. Die Auswahl der Kinder erfolgt in Absprache mit den Schulen, dem Lernhausteam, den Eltern und Kindern.

Wichtige Unterstützung