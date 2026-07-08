Strom in den Beinen: Schüler entdecken das Wärmekraftwerk Theiß

Am 18. Juni 2026 machten sich 14 Schülerinnen und Schüler des Lernhauses Herzogenburg gemeinsam auf den Weg zum Wärmekraftwerk Theiß. Was sie dort erwartete, war weit mehr als ein Lernhausausflug: Es war ein Nachmittag voller Entdeckungen, persönlicher Herausforderungen – und jeder Menge Energie. Ankommen, spielen, stärken Begleitet von einer Pädagogin und drei freiwilligen LernLesepat:innen rollte der Bus ans Kraftwerksgelände, wo die Gruppe herzlich willkommen geheißen wurde. Beim gemütlichen Come-Together durften die Schülerinnen und Schüler das weitläufige Areal erkunden – drinnen warteten Spieltische, draußen sorgte eine liebevoll gestaltete Hasenkoppel für leuchtende Augen. Auch für Energie wurde gesorgt: Ein reichhaltiger Snack stärkte die Gruppe für das, was noch kommen sollte.

Selber treten, selber leuchten Den Auftakt des offiziellen Programms bildete eine Führung durch das Kraftwerk, geleitet von Mitarbeiter Emil – fachkundig, sympathisch und stets auf Augenhöhe mit den Jugendlichen. Besonderes Highlight im Inneren der Anlage war „Cordula“, eine technologisch faszinierende Anlage zur Wärmekrafterzeugung, die die Schülerinnen und Schüler aus nächster Nähe begutachten und anfassen durften. Dann hieß es selbst aktiv werden: Auf speziellen Fahrrädern erzeugten die Jugendlichen durch Muskelkraft echten Strom – der prompt eine Carrerabahn zum Leben erweckte. Was folgte, war ein mitreißendes Wettkampftreten in die Pedale. Sieger gab es keine, müde Beine dafür schon.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EVN Lernen, wie sich Muskelkraft in Strom ersetzen lässt: Wer schneller in die Pedale tritt, dessen Rennauto fährt folglich auch schneller.

50 Meter über dem Erdboden Der wohl eindrucksvollste Moment des Tages: der Aufstieg auf das Kraftwerksdach in rund 50 Metern Höhe. Über steile Metallleitern, durch die der Blick auf den Boden jederzeit frei blieb, kletterten die Schülerinnen und Schüler nach oben – für manche eine echte Mutprobe. Das Team der Betreuer bewies dabei feines Gespür: Ängste wurden sensibel aufgefangen, Mut gemacht, Vertrauen geschaffen. Oben angekommen wurden die Kinder mit einem einmaligen Ausblick für ihren Mut belohnt. Das gesamte Kraftwerksgelände, die im Bau befindlichen Photovoltaik- und Solaranlagen, die Donau, das Kraftwerk Zwentendorf und das Forschungszentrum Seibersdorf lagen wie ein Panorama zu Füßen der Gruppe. Emil erklärte die Landschaft, die Jugendlichen lauschten gebannt und wollten das Dach gar nicht mehr verlassen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EVN Hoch hinaus: Vom Kraftwerksdach, rund 50 Meter über dem Boden, hatten die Kids einen guten Blick über das Kraftwerksgelände, Photovoltaik- und Solaranlagen uvm.

Popcorn, Nebel und bunte Leuchtbänder Nach dem Abstieg und einem gemeinsamen Gruppenfoto vor den Hochspannungsanlagen wartete noch eine letzte Überraschung: eine eigens für die Gruppe vorbereitete Disco. In einem leicht vernebelten Raum, ausgestattet mit bunten Leuchtbändern und guter Musik, tanzten und feierten die Schülerinnen und Schüler – mit Popcorn in der Hand und einem breiten Lächeln im Gesicht. Unterstützung für alle, die sie benötigen Der Ausflug zum Wärmekraftwerk Theiß ist Teil eines bewährten Konzepts. Seit 2013 betreibt das Rote Kreuz Niederösterreich gemeinsam mit Kurier Aid Austria Lernhäuser – kostenlose Lernförderangebote für Kinder, die schulische Unterstützung benötigen, deren Familien sich jedoch keine Nachhilfe leisten können. Das erste Lernhaus entstand in Neunkirchen. Heute gibt es sechs Standorte in Niederösterreich: Neunkirchen, Tulln, Gänserndorf, Bruck, Herzogenburg und Mödling. Einige der Lernhäuser nehmen am Projekt „weiterlernen 2024–2026“ teil. Die Lernbegleitung im Rahmen des Projekts wird durch das BMFWF finanziert und von der Europäischen Union kofinanziert. Seit 2013 wurden bereits 1.284 Kinder (inkl. Mehrfachzählungen) unterstützt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © RK NÖ / M. HECHENBERGER Die Lernhäuser sind Lernförderangebote für Kinder, die schulische Unterstützung benötigen, deren Familien sich jedoch keine Nachhilfe leisten können.