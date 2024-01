Österreichische Unternehmen zeigen soziale Verantwortung

Zukunft gestalten

Österreichische Unternehmen wie IMMOcontract haben sich entschieden, aktiv zur Unterstützung der KURIER Lernhäuser beizutragen. Das Unternehmen, das bei der „HERMES.Wirtschafts.Gala“ 2022 in der Kategorie „Dienstleistung“ ausgezeichnet wurde, engagiert sich auch für soziale Initiativen.

Der geschäftsführende Gesellschafter von IMMOcontract, Sascha Haimovici, betonte im Gespräch mit dem KURIER die Bedeutung der Förderung von Bildung: “Kinder sind das Fundament Österreichs von morgen. Daher liegt es uns besonders am Herzen, sie nicht nur im Wohnbereich zu fördern, sondern auch beim Bildungserwerb zu unterstützen, um ihnen optimale Chancen zu bieten. Als Unternehmer investieren wir heute in die Gestaltung der Zukunft von morgen – das nennt sich Nachhaltigkeit.“

Besuch vor Ort

Sascha Haimovici besuchte persönlich das KURIER Lernhaus im 15. Wiener Gemeindebezirk, um einen großzügigen Scheck als Unterstützung für die Initiative sowie Geschenke für die Kinder zu überreichen. Er erklärt: „Unsere Gruppe setzt Wohnprojekte im Bereich des geförderten Wohnbaus um. Es ist uns daher von besonderer Bedeutung, auch die Menschen, die darin leben, aktiv zu unterstützen – und das betrifft selbstverständlich auch Kinder. Außerdem ist die Unterstützung im täglichen Lernen ein entscheidender Faktor für uns. Wir betrachten dies als einen Beitrag zur individuellen Entwicklung und Integration. Denn Integration bedeutet für uns nicht nur zu verstehen, sondern auch zu lernen“, so Sascha Haimovici weiter.