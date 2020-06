Mit Äpfeln und Vollkornbrot im Bauch lernt sich’s leichter

Gesunde Jause. Rote Paprika, gelbe Bananen und grüne Kiwi liegen im Korb. Angerichtet wurde er für die Schülerinnen und Schüler im Lernhaus Wien in Rudolfsheim-Fünfhaus. Denn eine gesunde Mahlzeit ist die beste Basis , wenn man am Nachmittag lernen will. Und die Kinder greifen gerne zu. Auch weil es zu Hause nicht immer so feines Essen au f dem Teller gibt. Lebensmittel sind natürlich nicht umsonst. Seit 2011 stellt das Unternehmen Rewe Group dem Lernhaus Wien jährlich einen Einkaufsgutschein im Wert von 5.000 Euro zur Verfügung. Damit kann Vollkornbrot, Butter, Käse oder Milch eingekauft werden. Zwei Mal wöchentlich stellt der Lebensmittelkonzern, zu dem die Marken Billa, Merkur und Adeg gehören, einen Obstkorb für die Kinder zur Verfügung. Zusätzlich kooperiert die Initiative „Lernen macht Schule“, die von der Rewe Group unterstützt wird, mit dem Österreichischen Roten Kreuz und KURIER Aid Austria. Dabei helfen Studierende der Wirtschaftsuniversität Wien als „Lernbuddys“ den Kindern bei den Hausaufgaben.

