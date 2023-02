Für mehr Bildungsgerechtigkeit: öbv spendet an KURIER Lernhäuser

Seit mehr als 70 Jahren begleitet das Österreichische Wörterbuch Schülerinnen und Schüler auf ihrem Bildungsweg. Anlässlich dieses Jubiläums hat der Österreichische Bundesverlag (öbv) eine limitierte Sonderedition herausgegeben, die man an dem vom Wiener Künstler BOICUT gestalteten Einband voll bunter Illustrationen erkennen kann. Von jedem Exemplar, das im Jubiläumsjahr 2022 verkauft wurde, spendete der öbv fünf Euro an die KURIER Lernhäuser.

Insgesamt wurden fast 750 Stück verkauft. Damit ergab sich eine Spendensumme von 3.750 Euro, die öbv-Geschäftsführer Maximilian Schulyok an KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger übergab. „Der Kern unserer Vision ist es, junge Menschen bei der Entfaltung ihrer Potenziale zu unterstützen. Dabei müssen wir sicherstellen, dass alle Kinder gleiche Chancen auf Bildung haben. Mit unserer Spende leisten wir einen Beitrag dazu”, sagte Maximilian Schulyok.

Gleiche Bildungschancen für alle

Die KURIER Lernhäuser an neun Standorten in Niederösterreich, Tirol und Wien bieten jedes Jahr kostenlose Lernunterstützung und Nachmittagsbetreuung für rund 200 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren an. Vor allem Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Schichten mit Förderbedarf in Deutsch profitieren von dem Angebot, das vom Österreichischen Roten Kreuz umgesetzt wird.

„Mit dem KURIER Lernhaus setzen wir uns für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ein und schaffen für sie ein kostenloses Lernhilfeangebot. Wir freuen uns, dass der öbv mit der Jubiläumsedition des Österreichischen Wörterbuchs zu dieser Mission beiträgt”, so KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger.