KURIER Lernhaus: Großer Ausflug vor den langen Ferien

Elf der Kinder, die allesamt die Volksschule besuchen, werden im Lernhaus in Bruck betreut und bekommen dort wichtige Hilfe bei der Arbeit für die Schule. Drei waren bis vor einem Jahr dabei, sind aber mittlerweile in die Mittelschule aufgestiegen. Und da im vergangenen Jahr Ausflüge nicht möglich waren, haben die Lernhaus-Betreuerinnen Lisa Klammer und Kathleen Obermann die drei Alumni diesmal einfach miteingeladen. Eine kleine Abschlussfahrt sozusagen, bei der spielerisch gelernt werden soll – so wie in den KURIER Lernhäusern.

Das Programm an diesem Tag ist dicht. Aber zunächst einmal brauchen die Kinder nach der Busfahrt ein bisschen Bewegung. Also geht es in den Garten beim Besucherzentrum des Kraftwerk Theiß, wo sie herumtollen und Fußball spielen.