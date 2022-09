Klasse Zwanzig Zukunft: Bildung, die alle berücksichtigt

„Am Weg in die Zukunft der Bildung müssen wir sicherstellen, dass kein Kind zurückgelassen wird“, sagt Maximilian Schulyok, Geschäftsführer des Österreichischen Bundesverlag öbv. Seit 250 Jahren produziert der öbv qualitative Bildungsinhalte – vom klassischen Schulbuch bis hin zu E-Books und E-Learning Unterlagen. Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des „Österreichischen Wörterbuches“ gab der Verlag eine Sonderedition heraus. Um Bildung in Zukunft für noch mehr Kinder zugänglich zu machen, spendet der öbv 5€ pro verkauftem Exemplar an das Lernhaus von Kurier Aid Austria.



Mehr über die Zukunft der Bildung sowie Potentialentfaltung erzählen Maximilian Schulyok sowie spannenden Persönlichkeiten aus dem Bildungssystem im Podcast #klassezwanzigzukunft.