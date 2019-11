Jedes Kind hat eine Chance verdient

Eine gute Idee macht Schule: In Niederösterreich gibt es jetzt schon das sechste Lernhaus. In diesen Einrichtungen werden Kinder betreut, denen daheim niemand bei den Hausübungen oder beim Lernen helfen kann.

Das jüngste Haus wurde diese Woche in Mödling eröffnet, was natürlich so richtig gefeiert wurde: Allen voran von den ersten sechs Kindern, die einen der begehrten Plätze im Lernhaus ergattert haben – weitere zehn Volksschulkinder werden in den kommenden Wochen noch aufgenommen.

Gekommen ist auch hoher Besuch aus Politik und Wirtschaft. Ihren Vertretern sagten die Kinder mit einem Ständchen Danke – besonders dem Hauptsponsor des Mödlinger Standorts: Die Stiftung des größten Industriebetriebs der Stadt, Knorr-Bremse Global Care, hat sich bewusst dafür entschieden, dieses Projekt zu finanzieren.