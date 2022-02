Hat das gute, alte Vokabelheft ausgedient ?

Hat das gute alte Vokabelheft wirklich ausgedient?

Dr. Mario Österreicher: Das Vokabelheft, insbesondere das am meisten verbreitete zweispaltige Vokabelheft, hätte schon vor langer Zeit ausgedient sein sollen. Mit der reinen Gegenüberstellung von Wort in der Ausgangssprache und Wort in der Zielsprache ähnelt es eher den von Mönchen verfassten Äquivalenzlisten vom Lateinischen ins Mittelhochdeutsche als kommunikativen Lernwerkzeugen zur lexikalischen Kompetenzerweiterung. Von einer kollokativen Einbettung, die für fremdsprachliche Kompetenz so wichtig ist, ist man hier „meilenweit“ entfernt. Das Vokabelheft, aber auch das Lernen mit dem Vokabelteil im Buch beinhaltet das Problem, dass es zu einem Reihenlernen und nicht zum Vokabellernen kommt, was sich immer wieder in Vokabelabfragen in der Schule dokumentiert, wenn SuS ein Wort nicht gleich wissen, aber sagen können, nach welchem bzw. vor welchem Wort das gesuchte Wort im Vokabelheft bzw. im Vokabelteil des Buches steht.