Die stillen Heldinnen und Helden des Alltags engagieren sich für andere, helfen in sozialen Einrichtungen, unterstützen Kinder beim Lernen, transportieren in ihrer Freizeit Hilfsgüter in Krisengebiete, oder tragen ihren betagten Nachbarn die Einkäufe hinauf – ohne dafür jemals Lob oder Dank zu erwarten. Wir finden: wer so viel Menschlichkeit zeigt, hat eine Auszeichnung verdient! Darum wurde die Gala der Menschlichkeit ins Leben gerufen. Zugleich unterstützen unsere Partner durch ihr Sponsoring der Gala der Menschlichkeit die KURIER Lernhäuser.

Gemeinsam mit unseren Partnern und prominenter Unterstützung, holen wir am 10. November 2022 bei einem Cocktail, stellvertretend für die vielen Nominierten, sechs Alltagsheldinnen und -helden vor den Vorhang. Ihre Geschichten könnten zwar unterschiedlicher nicht sein, drehen sich im Kern aber immer um dasselbe: nämlich Mitgefühl und Liebe!

Die von der Jury ausgewählten Personen werden unter anderem mit einem von der Künstlerin Sabine Wiedenhofer gestalteten Award und Reisegutscheinen von Ruefa geehrt und am 7. Dezember in einer großen KURIER-Beilage prominent vorgestellt. Weil ihr Einsatz eben nicht selbstverständlich ist. Und weil sie unser aller Anerkennung verdient haben! Zugleich unterstützen unsere Partner, wie etwa die Casinos Austria als Hauptsponsor, durch ihr Sponsoring der Gala der Menschlichkeit die KURIER Lernhäuser.

Wir bedanken uns herzlich bei dem Gala-Sponsor Casinos Austria und den Lernhaus Unterstützern Raiffeisenverband und Wirtschaftskammer Wien.