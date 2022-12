Angst vorm Test? Das war einmal.

Und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Am Heiligabend ist es schön innezuhalten, das Erlebte Revue passieren zu lassen und sich darüber zu freuen, was man alles geschafft hat. Letzteres trifft vor allem auf die Kinder zu, die regelmäßig zur Lernunterstützung in die KURIER Lernhäuser kommen. Vor gar nicht allzu langer Zeit standen viele von ihnen in dem einen oder anderen Fach auf einer schlechten Note. Heute ist das anders.

Stolz auf sich sein

In den KURIER Lernhäusern bekommt jedes Kind die Unterstützung, die es am nötigsten braucht. Hat es Probleme beim Rechnen oder in Deutsch, legen die Betreuer und Betreuerinnen den Schwerpunkt darauf, steht ein besonderer Test an, geht es um den entsprechenden Stoff. Und das zeigt Wirkung, denn viele der einstigen Vierer und Fünfer sind mittlerweile Einsern und Zweiern gewichen. Wer also an das Schöne in der Welt erinnert werden möchte, lässt sich am besten von einem breit grinsenden 10-Jährigen erzählen, wie gut er jetzt auf einmal rechnen kann.