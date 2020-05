Accenture – Partner der ersten Stunde – verlängert Vertrag

Mit Unterstützung von Accenture haben in den letzten drei Jahren mehr als 100 Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren am Standort Schwendergasse erfolgreich am Programm des Lernhauses teilgenommen und konnten von der individuellen Förderung profitieren. „Sie konnten ihre schulischen Leistungen verbessern und dadurch erfolgreich Berufswege einschlagen“, freut sich Klaus Malle, Country Managing Director von Accenture Österreich.

Accenture verlängert Kooperation mit ÖRK

Dieser Tage hat Accenture die Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Roten Kreuz um ein weiteres Jahr verlängert. Der Managementberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister unterstützt das Projekt Lernhaus nicht nur als Sponsor, sondern auch mit Pro Bono-Beratungsleistungen und dem ehrenamtlichen Engagement seiner Mitarbeiter/innen. So bietet Accenture seinen Mitarbeiter/innen die Möglichkeit, ihre freiwillige Unterstützung als Mentor/innen im Lernhaus zur Hälfte als Arbeitszeit zu verbuchen. Von 2011 bis Ende 2013 waren das rund 800 Stunden. Mehr als 40 Accenture Mitarbeiter/innen nutzen die Möglichkeit und engagieren sich im Projekt Lernhaus ­– zum Großteil in ihrer Freizeit.

Skills to Succeed

Das Projekt Lernhaus ist Teil des weltweiten Corporate Citizenship Engagements von Accenture. Nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe hat sich Accenture im Rahmen seiner Initiative Skills to Succeed das Ziel gesetzt, 500.000 Menschen erfolgreich in das Wirtschaftsleben zu integrieren. Skills to Succeed umfasst dabei weltweit mehr als 200 Programme und stellt über einen Zeitraum von drei Jahren insgesamt 100 Millionen US-Dollar bereit. Dies geschieht in Form von Spenden, Pro Bono-Projekten und ehrenamtlichem Engagement der Mitarbeiter/innen.

