Abenteuer im Kraftwerk

Auf los geht’s los!

Zuerst führt es die Kinder ganz hoch hinaus. Martin Fries steigt mit ihnen in einen Lift und fährt mit ihnen zur Aussichtsplattform hinauf – und der Ausblick kann sich sehen lassen: Windräder, das Atomkraftwerk Zwentendorf, das Kohlekraftwerk Dürnrohr und ein Solar-Park. „Und was ist das?“, will Martin Fries von den Kindern wissen, als er mit dem Finger in Richtung der Solar-Paneele zeigt. Wie aus der Pistole geschossen ruft eines der Kinder: „Ein Ladegerät!“ Nicht ganz, im weitesten Sinne aber auch nicht völlig verkehrt. Martin Fries kann aufklären, es folgen staunende Kinderaugen und aufgeregte Zeigefinger, die in alle Himmelsrichtungen deuten: „Und was ist das??“

Die Führung geht weiter und die Kinder des Lernhauses Gänserndorf haben die Gelegenheit, viel über die Stromerzeugung zu lernen und das Kraftwerk aus nächster Nähe zu besichtigen, einschließlich der imposanten Gasturbine Cordula, die nach dem Song des österreichischen Musikers Josh benannt ist. Martin Fries erklärt, dass das EVN-Wärmekraftwerk Theiß nur noch selten gestartet wird. Es ist jedoch stets einsatzbereit, wenn die erneuerbaren Energielieferanten zu wenig Strom erzeugen.