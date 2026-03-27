Gütesiegel

Die Top-Immo-Experten 2026

7,5 Mio. Datenpunkte von 2.358 Immobilienunternehmen wurden gesammelt und ausgewertet.
27.03.2026, 10:57

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Drei Personen stehen zusammen und betrachten gemeinsam ein Klemmbrett in einem hellen Raum.

Nach turbulenten Jahren befindet sich der österreichische Immobilienmarkt 2026 in einer Phase der Konsolidierung. Die starken Preiskorrekturen sind weitgehend abgeschlossen, der Markt gewinnt wieder an Berechenbarkeit. Zwar ist kein schneller Aufschwung zu erwarten, doch die Rückkehr von Stabilität schafft neue Perspektiven für die Branche. Gerade in Phasen der Stabilisierung suchen Kundinnen und Kunden ebenso wie Investoren nach verlässlichen Anhaltspunkten, welchen Unternehmen sie langfristig vertrauen können. Reputation wird dabei zu einem zentralen Entscheidungsfaktor, sie steht für Qualität, Professionalität und nachhaltige Marktkompetenz.

Vor diesem Hintergrund hat das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) auch heuer wieder die Reputation der heimischen Immobilienunternehmen analysiert. Erstmals erscheint der Bericht heuer auch online auf kurier.at.

Markus Binderbauer, Mann im Anzug stehend

Die Immobilienbranche ist ein zentraler Bestandteil der österreichischen Wirtschaft. Als Medienpartner der Studie möchten wir erfolgreiche Immobilienunternehmen sichtbar machen und Vertrauen stärken.

von Markus Binderbauer, CEO JIM Marketing GmbH

Im Rahmen der Studie wurden insgesamt 2.358 Immobilienunternehmen aus den Bereichen Makler, Hausverwaltung und Immobilienentwicklung analysiert. Grundlage der Untersuchung bildeten öffentlich zugängliche Bewertungen im Internet sowie Kennzahlen aus sozialen Netzwerken. Insgesamt wurden rund 7,5 Mio. Datenpunkte ausgewertet.

Ergänzend dazu konnten Unternehmen in diesem Jahr erstmals an einer Selbstauskunft teilnehmen. Dabei ging es unter anderem um die fachliche Expertise der Unternehmen sowie um aktuelle Branchenthemen wie den Einsatz von künstlicher Intelligenz.

Die Liste aller ausgezeichneten Unternehmen finden Sie unten.

Abzeichen mit goldener Umrandung, vier Sternen und der Aufschrift „Top Immo Experte 2026“ sowie „Kurier Ausgezeichnet“.

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