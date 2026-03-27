Nach turbulenten Jahren befindet sich der österreichische Immobilienmarkt 2026 in einer Phase der Konsolidierung. Die starken Preiskorrekturen sind weitgehend abgeschlossen, der Markt gewinnt wieder an Berechenbarkeit. Zwar ist kein schneller Aufschwung zu erwarten, doch die Rückkehr von Stabilität schafft neue Perspektiven für die Branche. Gerade in Phasen der Stabilisierung suchen Kundinnen und Kunden ebenso wie Investoren nach verlässlichen Anhaltspunkten, welchen Unternehmen sie langfristig vertrauen können. Reputation wird dabei zu einem zentralen Entscheidungsfaktor, sie steht für Qualität, Professionalität und nachhaltige Marktkompetenz.

Vor diesem Hintergrund hat das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) auch heuer wieder die Reputation der heimischen Immobilienunternehmen analysiert. Erstmals erscheint der Bericht heuer auch online auf kurier.at.