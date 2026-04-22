Bereits zum vierten Mal hat das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF Austria) die öffentliche Reputation österreichischer Berater in Kooperation mit dem KURIER als Medienpartner untersucht. Dieses Jahr erscheinen die „TOP BERATER“ erstmals auch auf kurier.at.

Nach einer Phase wirtschaftlicher Unsicherheit gibt es immer mehr Anzeichen für eine Stabilisierung und einem moderaten Wirtschaftswachstum in Österreich. In diesem Umfeld kommt Beratungsunternehmen eine besondere Bedeutung zu: Sie begleiten Unternehmen bei strategischen Entscheidungen, treiben Innovationen voran und leisten einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Resilienz.