Gütesiegel

Die Top-Berater des Landes

62.000 Onlinebewertungen von 4.300 Unternehmen wurden untersucht und analysiert.
22.04.2026, 08:03

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Fünf Geschäftsleute in Anzügen stehen lächelnd und selbstbewusst in einem modernen Büro zusammen.

Bereits zum vierten Mal hat das Institut für Management und Wirtschaftsforschung (IMWF Austria) die öffentliche Reputation österreichischer Berater in Kooperation mit dem KURIER als Medienpartner untersucht. Dieses Jahr erscheinen die „TOP BERATER“ erstmals auch auf kurier.at.

Nach einer Phase wirtschaftlicher Unsicherheit gibt es immer mehr Anzeichen für eine Stabilisierung und einem moderaten Wirtschaftswachstum in Österreich. In diesem Umfeld kommt Beratungsunternehmen eine besondere Bedeutung zu: Sie begleiten Unternehmen bei strategischen Entscheidungen, treiben Innovationen voran und leisten einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Resilienz.

Methode

Zu dieser Studie wurden rund 4.300 Unternehmen aus den Branchen Steuerberatung, Finanzberatung, Versicherungsberatung, IT-Beratung, HR-Beratung, Personalvermittlung, Personalleasing, Digitales Marketing, SEO & Webdesign, Marketingberatung, sowie Unternehmensberatung untersucht. Evaluiert wurden 62.000 Onlinebewertungen, die Onlinepräsenz mit einer kumulierten Reichweite von 30 Millionen. Zudem waren die Unternehmen eingeladen, an einer Selbstauskunft zu Ihrer Expertise sowie zu aktuellen Themen der Branche (z.B. KI-Nutzung) teilzunehmen.

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Ausgezeichnet

Unten finden Sie die Liste der ausgezeichneten Finanzberater, Personalberater, SEO & Webdesigner, Headhunter/Executive Search, Personalvermittlung, Unternehmensberater IT-Berater, Steuerberater, Arbeitskräfteüberlassung, Marketingberater, Versicherungsberater sowie digitale Marketingberater.

kurier.at, os  | 

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