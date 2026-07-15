Die Wahl der richtigen tierärztlichen Betreuung spielt für viele Haustierbesitzerinnen und -besitzer eine wichtige Rolle. Entsprechend intensiv informieren sie sich vorab über das Angebot und orientieren sich zunehmend an den Erfahrungen anderer. Die gemeinsam vom IMWF Austria und dem KURIER durchgeführte Studie untersucht daher, welche Tierärztinnen und Tierärzte besonders positiv wahrgenommen werden. Die Ergebnisse geben einen Überblick darüber, wo Tierhalterinnen und Tierhalter gute Erfahrungen gemacht haben und welchen Praxen und Ordinationen sie ihr Vertrauen schenken.

Erstmals haben der KURIER und das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) die Studie „Beliebte Tierärzte 2026“ durchgeführt. Ziel der Erhebung ist es, sichtbar zu machen, welche Tierärztinnen und Tierärzte in Österreich bei Tierhalterinnen und Tierhaltern besonderes Vertrauen genießen. Die Siegerliste finden Sie unten nach Bundesländern geordnet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Das KURIER-Gütesiegel „Beliebteste Tierärzt:innen“ zeichnet Tierärztinnen und Tierärzte aus, die besonders geschätzt und empfohlen werden.

Methode 2.000 Tierärztinnen und Tierärzte wurden für die Studie „Österreichs beliebte Tierärzte 2026“ untersucht, dabei wurden Bewertungen und Kommentare im Internet herangezogen. Die Auszeichnung erhalten jene Tierärzte, die jeweils die Top-Bewertung vorzuweisen haben. Für jeden Tierarzt wurde ein Bewertungsdurchschnitt nach Punkten errechnet. Anschließend wurden die Kategorien für die Gesamtwertung gewichtet und auf dieser Basis Punkte vergeben.

1,1 Mio. Datenpunkte Es wurden rund 1,1 Mio. Datenpunkte zu den rund 2.000 Tierärztinnen und Tierärzten aus vielfältigen Onlinequellen und Plattformen (Google und Fans/Follower, Zahlen auf Social Media – Instagram, Facebook) herangezogen. Die prämierten Tierärztinnen und Tierärzte aus allen Bundesländern sind hier mit der jeweiligen Postleitzahl gelistet:

BURGENLAND Viechdoktorei 2443 Tierarztpraxis Mag. Herbert Wildt 7034 Tierklinik Parndorf 7111 Tierarzt Mag. Daniel Rieder 7121 Tierarztpraxis Dr. Hans Karlo 7143 Tierambulanz Mattersburg 7210 Tierarztpraxis Dr. Bettina Rumpler 7221 Tierarztpraxis Dr. Wilhelm Baldasti 7400

NIEDERÖSTERREICH Tierärztin Dr. Christine Plattner 2011 Tierzentrum im Weinviertel 2013 Tierärztin Sylvia Spath 2020 Tierklinik Hollabrunn 2020 Tierärzte Seibert-Schwarz 2023 Tierklinik Korneuburg 2100 Mag.med.vet. Claus Angerer 2130 Tages-Tierklinik Gross-Enzersdorf 2301 Praxis für Kleintiere Mödling 2340 Tierarztpraxis Dr. Angerer 2340 Tierarztpraxis Sowka 2345 TIERplus Brunn am Gebirge 2345 Tierklinik Perchtoldsdorf Ost 2380 Tierarztpraxis Fischamend 2401 Tierarztpraxis Dr. Ines Kitzweger 2440 Tierarztpraxis Schranawand 2442 Pferdeklinik Pasterk 2483 Fachtierarztzentrum Dr. Tack 2486 Tierarztpraxis Quehenberger 2500 Verena Senoner und Eva Rossmanith Tierarztpraxis 2500 Tierklinik Traiskirchen 2514 Tiermedizinisches Zentrum Teesdorf 2524 Pferdeklinik Kottingbrunn & Tierarztpraxis Steininger 2542 Tierärzteteam 2620 Tierarztpraxis Dr. Sigrid Riener 2620 Tiermedizinisches Zentrum Wimpassing 2632 Tierklinik Wiener Neustadt 2700 Tierarztpraxis Wöhrer 2721 Tierklinik Würflach 2732 Tierärztin Dr. Laura Rebuzzi 3031 Tierarztpraxis Schloß Baumgarten 3061 Tierarztpraxis Dr. Horst Wagner 3100 Tierarztpraxis Mag. Bauer 3100 Tierklinik St. Pölten 3100 Tierärzte Schiessl Rabenstein 3203 Tierärzte Schiessl Kilb 3233 Kleintierpraxis Mank 3240 Dipl-TA Konrad Hehenberger 3311 Tierklinik Tulln 3430 Tierklinik Mitterndorf 3452 Tierarzt Csarman 3812 Kleintierpraxis am Buchberg 3813 Tierklinik Dobersberg 3843 Kleintierambulanz Zwettl 3910 Tierarztpraxis Dourakas 3931 Tierarztpraxis Reitzinger 4300

WIEN Tierarztpraxis Sonnenfelsgasse 1010 Zahntierärztin Wien 1010 AniCura 1030 taps 1030 Tierambulatorium Draschepark 1040 Tierarztpraxis Dr. Regina Tilzer 1060 Fachtierärzte Althangrund 1090 Dipl. Tierärztin Barbara Pazderka 1100 MediVet 1100 Tierambulatorium Oberlaa 1100 Tierambulatorium Wienerberg 1100 Tierarztordination Enders 1100 Tierarztpraxis Dr. Tanja Schneider 1100 Vetklinikum 1100 Tierklinik Simmering 1110 Tierarztordination am Haydnpark 1120 Zentrum für Tiergesundheit 1120 Katzenpraxis 1130 Tierarztpraxis d'Orazio 1130 Tierarztpraxis Gisel 1130 Zoodoc 1130 DrSontas EBVS Spezialist für Kleintierreproduktion 1140 Tierarztordination Penzing 1140 Tierarztpraxis Franz 1160 Tma Ottakring 1160 Tierarztpraxis Elterleinplatz 1170 Pferdesportpraxis 1180 REPROVET 1180 Tierarzt Dr. Fröhlich 1190 Tierklinik Döbling 1190 Tierklinik Hutter 1190 Tierambulanz Brigittenau 1200 Tierarztpraxis Madlener 1200 Tierzentrum am Augarten 1200 tmz20 1200 Tierarztpraxis Dr. Tune Lazri 1210 TIERplus Wien-Seyring 1210 Zimmerl Ulrike Dipl-TA 1210 Tierarztpraxis am Floridsdorfer Markt 1210 Tierarztpraxis Kagran 1220 AniCura 1220 Tierarztzentrum am Seepark 1220 Tierarztzentrum Essling 1220 TIERplus Wien Stadlau 1220 TIERplus Wien-Kagran 1220 Katzenpraxis Dr. Hoyer & Dr. Kamm 1230 Tierklinik Mauer 1230

KÄRNTEN Tierärztin Andrea Krassnig 9020 Tierarztpraxis DDr. Georg Rainer 9020 TIERplus Klagenfurt 9020 Tierarztpraxis Magdalensberg 9063 Tierarztpraxis Ebenthal 9065 FELLcheck.at 9131 Pferde-und Kleintierpraxis Schramm & Nitzel 9133 Tierärzte-Team Velden 9220 Pferdedocs 9300 Tierärzte Isopp und Zwischenberger 9300 Tierarztpraxis Hochsteiner 9330 Ganzheitliche Tierarztpraxis 9373 Mag. Martina Preissegger-Ilgenfritz 9500 Tierarztpraxis mit Herz 9560 Tierarztpraxis Dr. Karl Wuggenig 9813

OBERÖSTERREICH Dr. Peterek & Dr. Welzl 4020 Kleintierordination Keferfeld 4020 SolarCity Tierarzt 4030 Tierrettung OÖ. 4030 Kleintierpraxis Rechberger 4040 Tierpraxis Oberneukirchen 4181 Kleintierpraxis Staffelmayr 4400 Tierklinik Steyr 4400 Pferdeklinik Tillysburg 4490 Ganzheitliche Tiermedizin 4560 TIERKLINIK WELS 4600 Tierklinik Sattledt 4642 Tierarztpraxis Steinerkirchen 4652 Kleintierklinik Vitalis 4655 Tierarztpraxis Mag.vet.med Gerald Födinger 4663 Tierklinik Schwanenstadt 4690 Tierklinik Bad Ischl 4820 Tierklinik Vöcklabruck 4840 Tierarztpraxis Vöcklamarkt 4870 Tierarztpraxis Vöcklamarkt 4870 Kleintierklinik Ried 4911 Tierarztpraxis Piller & Lechner 4950 Tierarztpraxis Eggelsberg 5142

SALZBURG Kleintierpraxis Josefiau 5020 Kleintierzentrum Maxglan 5020 Kleintierpraxis Kerstin Pabst 5026 VetZentrum Anif 5081 Kleintierzentrum Bruck 5671

STEIERMARK Tierarztpraxis Dr. Christian Kucher 8010 Tierarztpraxis Waltendorf 8010 Tierarztpraxis Eggenberg 8020 Tierarztpraxis Puchstrasse 8020 mobilVET 8045 Kleintierzentrum Graz-Süd 8054 Tierarztpraxis Martin Groß 8055 Kleintierordination Mag. Nora Cee 8063 Kleintierpraxis Fernitz-Mellach 8072 Tierklinik Thalerhof 8073 Tier Physio Reha 8101 Kleintierordination Weiz 8160 Tierärztezentrum Gleisdorf Süd 8200 Tierarztpraxis Kaindorf 8224 Tierarztpraxis Fischer 8263 Kleintiermedizin Kaindorf 8430 Kleintierpraxis Lieboch 8501 ACC Kleintierzentrum Rosental 8582 Tierklinik Gilli-Deutsch 8600 Tierärzte Team Kapfenberg 8605 Tierarzt Maurer 8642 Tierklinik Leoben 8700 Tierarztpraxis Mag. Ziegerhofer 8793 Tierarztpraxis Trofaiach 8793 Tierarztpraxis Dr. Hans Weißensteiner 8911 Tierarztpraxis Laubichler 8911 Tieraztpraxis Altaussee 8992

TIROL Tierarzt Dr. Seewald 6020 Tierarztpraxis Spielberger & Oberthaler 6020 Tierarztpraxis Grissmann 6060 TIERplus Innsbruck 6063 Tierarztpraxis Absam 6067 Tierarztpraxis Schweighofer 6091 Tierarztpraxis Isser 6112 Tierambulatorium Zirl 6170 Tierarztpraxis Kathrin Knödl 6233 Tierarztpraxis Uderns Zillertal 6271 Tierarztpraxis Zell 6280 KUFvets Tierärzte 6330 Tierarztpraxis Dr. Christina Plattner 6336 Kleintierpraxis Telfs 6410 Fachtierarztpraxis St. Lukas 6471 Tierarztpraxis Augasse 6600