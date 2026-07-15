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Gütesiegel

Beliebteste Tierärzte: Wer bei Tierhaltern besonders gut ankommt

2.000 Tierärztinnen und Tierärzte wurden für die Studie „Österreichs beliebte Tierärzte 2026“ untersucht
15.07.2026, 14:13

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Tierarzt in blauer Kleidung lächelt mit Hund und Katze auf dem Behandlungstisch.

Die Wahl der richtigen tierärztlichen Betreuung spielt für viele Haustierbesitzerinnen und -besitzer eine wichtige Rolle. Entsprechend intensiv informieren sie sich vorab über das Angebot und orientieren sich zunehmend an den Erfahrungen anderer. Die gemeinsam vom IMWF Austria und dem KURIER durchgeführte Studie untersucht daher, welche Tierärztinnen und Tierärzte besonders positiv wahrgenommen werden. Die Ergebnisse geben einen Überblick darüber, wo Tierhalterinnen und Tierhalter gute Erfahrungen gemacht haben und welchen Praxen und Ordinationen sie ihr Vertrauen schenken.

Erstmals haben der KURIER und das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) die Studie „Beliebte Tierärzte 2026“ durchgeführt. Ziel der Erhebung ist es, sichtbar zu machen, welche Tierärztinnen und Tierärzte in Österreich bei Tierhalterinnen und Tierhaltern besonderes Vertrauen genießen. Die Siegerliste finden Sie unten nach Bundesländern geordnet.

Ein sechseckiges Siegel des Kurier und des IMWF für die Auszeichnung „Beliebter Tierarzt 2026“ mit einem Äskulapstab-Symbol.

Das KURIER-Gütesiegel „Beliebteste Tierärzt:innen“ zeichnet Tierärztinnen und Tierärzte aus, die besonders geschätzt und empfohlen werden.

Methode

2.000 Tierärztinnen und Tierärzte wurden für die Studie „Österreichs beliebte Tierärzte 2026“ untersucht, dabei wurden Bewertungen und Kommentare im Internet herangezogen. Die Auszeichnung erhalten jene Tierärzte, die jeweils die Top-Bewertung vorzuweisen haben. Für jeden Tierarzt wurde ein Bewertungsdurchschnitt nach Punkten errechnet. Anschließend wurden die Kategorien für die Gesamtwertung gewichtet und auf dieser Basis Punkte vergeben.

1,1 Mio. Datenpunkte

Es wurden rund 1,1 Mio. Datenpunkte zu den rund 2.000 Tierärztinnen und Tierärzten aus vielfältigen Onlinequellen und Plattformen (Google und Fans/Follower, Zahlen auf Social Media – Instagram, Facebook) herangezogen.

Die prämierten Tierärztinnen und Tierärzte aus allen Bundesländern sind hier mit der jeweiligen Postleitzahl gelistet:

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