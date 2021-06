RLB NÖ-Wien und Cineplexx: Erfolgreiches Teamwork

Innovationen wie Volldigitalisierung, 3D, Sondervorstellungen von Aufführungen der Metropolitan Opera New York, Sound-Systeme am letzten Stand der Technik (Dolby Atmos), IMAX, Investitionen in den Komfort für Kinobesucher und die Vermietung von Kinosälen für Firmenveranstaltungen sichern einen Marktvorsprung, der nunmehr Ausgangsbasis für die Expansion in den CEE-Raum ist.

Der Einstieg in die neuen Märkte erfolgte über eine neu gegründete Cineplexx International GmbH, an der der langjährige kfm. Geschäftsführer Mag. Christof Papousek selbst mit 40 % beteiligt ist.

Die fehlenden Expansionsmöglichkeiten in Österreich und die identifizierten Wachstumschancen im Ausland bewogen Constantin Film/ Cineplexx und Mag. Christof Papousek, die Märkte in Serbien, Montenegro, Mazedonien, Kroatien und zuletzt Slowenien durch Übernahmen und den Betrieb neuer Kinocenter zu erschließen. Der Betrieb eines Kinocenters in Bozen/ Südtirol war

2008 der Beginn der Auslandsexpansion. Der Schritt zur Erschließung des Marktes in Albanien mit einem 7-Saal Kino in Tirana steht unmittelbar bevor.