Mit ihr ist der Weltfriede gestorben

Bertha war bereits 30 und hatte die Hoffnung, jemals der wahren Liebe zu begegnen, aufgegeben, als sie 1873 eine Stelle als Erzieherin bei der Familie Suttner in deren elegantem Palais in der Wiener Canovagasse antrat. Das Ehepaar hatte vier Töchter und vier Söhne. Die Töchter erhielten von Bertha Sprach- und Musikunterricht, der jüngste Sohn verliebte sich in sie – und sie erwiderte seine Liebe, wobei klarerweise alles streng geheim bleiben musste. Als Arthurs Mutter der Beziehung nach drei Jahren dennoch auf die Spur kam, wurde Bertha entlassen. Ihr Sohn – noch dazu sieben Jahre jünger als sie – sei für eine weit bessere Partie bestimmt, tobte die Baronin.