Was 6 Jahre Kunstnägel anrichten können

Es gibt vieles, das für Kunstnägel spricht: Sie sind strapazierfähig, stärken die Naturnägel, glänzen mehr als mit herkömmlichem Lack verschönerte Nägel und man muss sich nicht bereits nach einem Tag über abgesplitterte Ecken ärgern. Bei vielen taucht bei der Überlegung zu Acryl oder Gel zu greifen jedoch die Frage auf, ob durch diese die Nägel auf Dauer geschädigt werden. Auch Beauty-Bloggerin Amelia Perrin hilft bei ihren Naturnägeln seit Jahren mit Besuchen im Salon nach - und hat ihren Followern nun die Wahrheit unter den Farbschichten gezeigt.

Auf Twitter postete die Studentin Fotos ihrer Hände und schrieb dazu: "Viele Leute fragen mich nach meinen Acrylnägeln, weil sie sich vermutlich selbst ein Set machen lassen wollen. Indem ich diese hier teile, wollte ich euch die Wahrheit zeigen." Die Aufnahmen zeigen ihre Nägel in einem katastrophalen Zustand. Abgerissen, mit Rillen und rot unterlaufen - gesund sieht anders aus.

a lot of people on curiouscat ask me about my acrylics, presumably wanting a set themselves. sharing these to show u the reality lol pic.twitter.com/aqVRGjPiMO