Warum Sie im Flugzeug nie Make-up tragen sollten

Wer dann mit reichhaltigen Cremen vorbeugen will und zusätzlich eine stark deckende Foundation aufträgt, riskiert, dass die Talgdrüsen verstopfen. Die trockene Luft plus die trockene Haut (und vielleicht noch Stress) sind also perfekte Grundbedingungen für die Entstehung von Pickeln. Hinzu kommt, dass stark mattierende Foundations und Puder die Haut zusätzlich austrocknen und die Haut dadurch im Extremfall nach dem Flug stark dehydriert ist.

Statt sich für den Flug mit Make-up zuzukleistern, sollte der Fokus auf die Pflege gelegt werden. Für den Fall, dass vor der Fahrt zum Flughafen keine Zeit mehr für das Abschminken bleibt, sollten immer Abschminktücher in der Handtasche sein. Spätestens wenn der Sitzplatz eingenommen wurde, gründlich abschminken und mit einem Thermalwasserspray in Reisegröße die Haut beruhigen. Anschließend eine Tagescreme auftragen. Diese sollte idealerweise einen Lichtschutzfaktor enthalten, da UVA-Strahlen durch die Fensterscheiben durchdringen und angesichts der Flughöhe viel intensiver wirken. UVA-Strahlen verursachen zwar keine Sonnenbrände, sind jedoch für die Entstehung von Hautkrebs und frühzeitige Hautalterung verantwortlich.